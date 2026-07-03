واصل المهاجم البرتغالي غونزالو راموس كتابة اسمه في سجلات كأس العالم، بعدما انضم إلى قائمة نادرة تضم أبرز اللاعبين الذين تألقوا في الأدوار الإقصائية دون أن يسجلوا أي هدف في دور المجموعات.



وجاء هدف راموس الحاسم في شباك كرواتيا، والذي منح البرتغال بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من مونديال 2026، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في الأدوار الإقصائية فقط، دون أن ينجح في هز الشباك خلال مرحلة المجموعات.



وبهذا الإنجاز، عادل راموس الرقم المسجل باسم الألماني أندرياس بريمه، صاحب أربعة أهداف في الأدوار الإقصائية، بينما يتصدر الفرنسي زين الدين زيدان هذه القائمة التاريخية برصيد خمسة أهداف.



ويؤكد هذا الرقم الاستثنائي قدرة غونزالو راموس على الظهور في المواعيد الكبرى، حيث يواصل ترك بصمته الحاسمة كلما دخلت البطولة مراحلها الإقصائية.