في تطور مفاجئ يهدد استقرار فريق نادي الهلال فنياً قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، أبلغ النجم البرتغالي جواو كانسيلو إدارة ناديه بقراره النهائي بعدم العودة إلى الرياض، متمسكاً بشرط واحد وهو رحيل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي.



إذ كشفت مصادر مقربة من اللاعب أن كانسيلو أبلغ مسؤولي الهلال برفضه القاطع العودة للفريق، رداً على إبعاده عن التشكيلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بأمر من المدرب الإيطالي، وهذا القرار وضع إدارة «الزعيم» في مأزق حقيقي، خصوصاً أن الفريق يعتبر كانسيلو قطعة أساسية لا يمكن تعويضها بسهولة على الجهة اليمنى، في ظل حاجة الفريق لخبراته في دوري روشن ودوري أبطال آسيا، ومن الصعب التفريط فيه لعدم وجود لاعب بنفس مواصفاته.



يذكر أن عقد كانسيلو ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وفي حال رفض اللاعب الانضمام لمعسكر الفريق الذي ينطلق في أغسطس القادم، فيتوجب عليه شراء مدته المتبقية، حتى يتسنى له الانتقال.