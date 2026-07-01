حقق منتخب فرنسا إنجازًا تاريخيًا جديدًا بعد فوزه على السويد بنتيجة 3-0 في دور الـ32 من كأس العالم 2026، ليكرر نتيجة لم تتحقق له في الأدوار الإقصائية للمونديال منذ ما يقارب ثلاثة عقود.



ويُعد هذا الانتصار هو المرة الثانية فقط في تاريخ المنتخب الفرنسي التي يفوز فيها بفارق ثلاثة أهداف في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم، بعدما كان الإنجاز الأول في نهائي مونديال 1998، عندما تغلب على البرازيل بالنتيجة ذاتها (3-0) على ملعب «ستاد دو فرانس»، ليحصد لقبه العالمي الأول.



وجاء الفوز الجديد بقيادة المتألق كيليان مبابي، الذي سجل ثنائية، إلى جانب هدف برادلي باركولا، ليقود «الديوك» إلى التأهل لدور الـ16، ويؤكد أن المنتخب الفرنسي يعيش واحدة من أفضل فتراته في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.



ويعكس هذا الرقم قوة فرنسا في الأدوار الإقصائية خلال النسخة الحالية، إذ أعادت إلى الأذهان ليلة التتويج التاريخية في مونديال 1998، عندما أسقطت البرازيل بثلاثية نظيفة، قبل أن تكرر النتيجة نفسها بعد 28 عامًا أمام السويد في طريقها لمواصلة حلم التتويج باللقب العالمي.