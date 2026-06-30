أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم (الثلاثاء)، تفعيل بند شراء اللاعب الإسباني أنسو فاتي من برشلونة، بعد فترة إعارة ناجحة.

وقال النادي في بيان: «يسرّ نادي موناكو الإعلان عن تفعيل بند شراء أنسو فاتي، إذ وقّع الجناح الإسباني البالغ من العمر 23 عاماً عقداً حتى يونيو 2030».

موسم مميز مع موناكو

وكان فاتي قد انضم إلى موناكو خلال الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، ونجح في التألق سريعاً بعد معاناة من تهميش دوره في برشلونة.

وخلال موسم واحد، خاض 30 مباراة بقميص موناكو، سجل خلالها 12 هدفاً، ليصبح ثاني أفضل هداف في الفريق خلال الموسم الماضي، بمعدل مساهمة تهديفية كل 110 دقائق، وهو أفضل معدل في الدوري الفرنسي.

كما اختير أفضل لاعب في المباراة ثلاث مرات في الدوري الفرنسي، وبرز بتسجيله ثنائية في ديربي الجنوب أمام نيس، إلى جانب تسجيله هدفي الفوز لفريقه أمام لانس وميتز.

برشلونة يودع فاتي

من جانبه، قال نادي برشلونة عبر حسابه على منصة «إكس»: «اتفاق بشأن انتقال أنسو فاتي إلى موناكو، على أن يحتفظ نادي برشلونة بحصة من قيمة انتقاله إلى نادٍ آخر مستقبلاً.. شكراً أنسو وبالتوفيق في بقية مشوارك».