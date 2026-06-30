واصل المنتخب الهولندي كتابة الأرقام السلبية في تاريخ كأس العالم، بعدما تلقى خسارته الرابعة عبر ركلات الترجيح بخروجه أمام المغرب في دور الـ32 من مونديال 2026، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم المنتخب الإسباني كأكثر منتخبين تعرضا للهزيمة بهذه الطريقة في تاريخ البطولة.



وبهذه الخسارة، رفعت هولندا رصيدها إلى أربع هزائم بركلات الترجيح، لتتساوى مع إسبانيا في صدارة القائمة التاريخية، بينما يأتي خلفهما كل من فرنسا وإيطاليا وإنجلترا بثلاث هزائم لكل منتخب.



وتضم القائمة أيضاً منتخبات البرازيل والمكسيك ورومانيا واليابان، بعدما خسر كل منها مباراتين بركلات الترجيح في نهائيات كأس العالم، إلا أن هولندا انفردت بكتابة فصل جديد من المعاناة، بعدما عادت لتودع البطولة بالطريقة ذاتها، لتتقاسم مع إسبانيا الرقم القياسي الأكثر مرارة في تاريخ المونديال.