استهلّ فريق الهلال مشواره في الدوري السعودي بفوز صعب على الفيصلي بنتيجة (4-2) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المملكة أرينا في الرياض، لحساب الجولة الأولى من المسابقة.



وأنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة سجلها كل من: كريم بنزيما، ومالكوم، ونيفيز من ركلات جزاء عند الدقائق (19-26-28).



وفي الشوط الثاني تمكن الفيصلي من إحراز هدفين متتاليين عن طريق ميندي وبونغوندا عند الدقيقتين (59-64)، ليعود نيفيز ويُسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والرابع للهلال من ركلة جزاء أيضًا عند الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بفوز الهلال (4-2) وتحقيقه أول 3 نقاط في المسابقة، فيما بقي الفيصلي برصيد خالٍ من النقاط.



نيوم يتجاوز الفيحاء بهدفين



وعلى ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك تغلب فريق نيوم على ضيفه فريق الفيحاء بهدفين لهدف. وسجل هدفي نيوم اللاعب أمادو كونيه عند الدقيقة 26، واللاعب سعيد بن رحمة عند الدقيقة 36، فيما سجل هدف الفيحاء الوحيد اللاعب هوغو مورا عند الدقيقة 75.