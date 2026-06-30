عبر قائد الفريق المغربي أشرف حكيمي، بمنتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعدما تغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مونتيري، ضمن منافسات دور الـ32.



وقال: «الحمدلله قدمنا مباراة كبيرة وخلقنا كثيرا من الفرص بعد سيطرتنا على مجريات المباراة»، مقدماً شكره لزملائه اللاعبين على الروح القتالية والمستوى الكبير الذي قدموه في المباراة، وقال: «كنت واثقا من تحقيق النتيجة رغم تأخرنا بهدف الإ أننا واصلنا الضغط حتى تحقق التعادل وتحقيق التأهل عبر ركلات الترجيح لأن لدينا حارسا كبيرا، بونو الذي يعد مصدر اطمئنان لنا».



وأضاف: «لابد أن نركز على المواجهة القادمة أمام المنتخب الكندي السبت القادم، هو منتخب جيد وكبير ونحن نمثل الكرة العربية والأفريقية وثقتي كبيرة بزملائي اللاعبين بأننا سنقدم مباراة تليق بالكرة المغربية».