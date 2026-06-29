من المنتظر أن تعتمد الجمعية العمومية لنادي العين في منطقة الباحة اليوم مجلس الإدارة الجديد برئاسة زينب بنت أحمد علي الريعان، وعضوية: سعيد سالم حسن الزهراني (المرشح نائباً للرئيس)، ومحمد سعيد علي الزهراني، وسلطان راشد سعيد الزهراني، ومحمد سعيد محمد الزهراني، وسماح بنت إبراهيم محنوس الزهراني، وسعيد محمد سعيد الغامدي، عقب قبول قائمة الريعان، وانتظارها كسب ثقة الجمعية العمومية.



وفي الوقت الذي تم فيه إعلان قائمة المجلس النهائية؛ انبرت حسابات على مواقع التواصل لإبداء وجهات نظر، والاصطفاف مع المجلس السابق والمجلس الأسبق، اللذين انبرى رئيساهما (محمد عبدالرحمن، وحسن دباج) بالتغريد بملاحظات على الحقب الإدارية، ودخلا في سجال ودّي نبش جانباً من الدفاتر القديمة. وحاول كل منهما إبراز منجزاته، واستعراض التحديات الموضوعية التي حالت دون بلوغ المأمول؛ فيما عزا مراقبون "الحوار الساخن" بين الرئيسين إلى ردود فعل "إيجابية" تطمح لتسليط الأضواء على ملفات أندية منطقة الباحة؛ وتفعيل دور الكوادر المؤهلة من الإداريين؛ ورجال الأعمال؛ في سبيل توفير بنية تحتية ترفد الأندية بالمواهب الشابة؛ وتسهم في تحقيق طموح المسؤولين والأهالي، لتغدو المنطقة حاضرة رياضياً شأن حضورها التنموي في المجالات كافة.