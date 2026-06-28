فسّر مدرب منتخب البرتغال روبرتو مارتينيز قراره بعدم إراحة قائد المنتخب كريستيانو رونالدو أمام كولومبيا، اليوم (الأحد)، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، رغم ضمان التأهل إلى دور الـ32.

وقال مارتينيز رداً على مشاركة رونالدو طوال دقائق مباريات البرتغال في دور المجموعات: «كريستيانو معتاد على التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب، إنه منضبط للغاية في مركزه، كما أنه يخلق مساحات لزملائه».

وأضاف: «حالة رونالدو البدنية والنفسية ممتازة، قد نحتاج إلى إجراء تغييرات في المباراة القادمة، لكننا نبني كل قرار على المعلومات والبيانات المتوفرة لدينا».

رفض المقارنة مع ميسي

ورفض مارتينيز المقارنة بين إراحة ميسي أمام الأردن ومشاركة رونالدو ضد كولومبيا في ختام دور المجموعات، قائلاً: «لا نقارن اللاعبين ببعضهم البعض، هذا ليس احترافياً، إنها مقارنة طفولية».

صدام ناري مع كرواتيا

وتعادل منتخب البرتغال مع كولومبيا بدون أهداف، ليحتل وصافة المجموعة الـ11 بـ5 نقاط، ويضرب موعداً مع كرواتيا يوم الجمعة القادم ضمن منافسات دور الـ32.