حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً تاريخياً جديداً بعدما سجل هدفاً في فوز «التانغو» على الأردن 3-1، اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشارك ميسي بديلاً أمام الأردن، وسجل هدفاً رائعاً في الدقيقة 80 من ركلة حرة مباشرة نفذها على يمين حارس مرمى «النشامى» يزيد أبو ليلى.



إنجاز مونديالي جديد

وبحسب شبكة «أوبتا»، المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، أصبح ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في 7 مباريات متتالية شارك فيها.



هداف المونديال

ويتصدر ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، ترتيب هدافي بطولة كأس العالم 2026 برصيد 6 أهداف، يليه إيرلينغ هالاند، وكيليان مبابي، وعثمان ديمبلي، وفينيسيوس جونيور بـ4 أهداف لكل منهم.



«التانغو» يواجه الرأس الأخضر

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع الرأس الأخضر السبت القادم ضمن منافسات دور الـ32 من مونديال 2026 المُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.