أعرب مدرب المنتخب السعودي عن خيبة أمله عقب نهاية المباراة، مؤكدًا أن فريقه افتقد الفاعلية الهجومية والقدرة على السيطرة على مجريات اللقاء، وهو ما انعكس على النتيجة وأدى إلى نهاية مشواره في البطولة.



وقال المدرب: «أعتقد أننا خسرنا المباراة ذهنيًا، ولا يمكن أن تحقق الفوز إذا لم تتمكن من صناعة الفرص. في نهاية المباراة أصبحت مفتوحة بشكل كبير، وحصل المنافس على ثلاث فرص محققة للتسجيل».



وأضاف: «رأيت رغبة كبيرة لدى اللاعبين داخل غرفة الملابس، لكننا كنا فقراء جدًا في طريقة صناعة الفرص، وفي كيفية السيطرة على المباراة وخلق الفرص الهجومية. بهذه الطريقة من الصعب جدًا أن تحقق الانتصار».



وتابع: «دخلنا المباراة أمام منتخب في مستوى قريب من مستوانا، لكن الحقيقة أن الأداء لم يكن جيدًا، وهذا يثير لدينا الكثير من علامات الاستفهام. كنت أتمنى أن نقدم أداءً أفضل في المباراة الأخيرة، وأن نظهر بصورة تجعلنا نشعر بأننا قادرون على الفوز».



وأشار إلى أن المنتخب لم يتمكن من فرض شخصيته خلال اللقاء، قائلًا: «للأسف لم نشعر بأننا قادرون على الفوز، ورغم وجود بعض الأفضلية في فترات من المباراة، فإننا كنا ننتظر لحظات فردية فقط، وفي النهاية ظهرنا بصورة ضعيفة للغاية».



وردًا على سؤال بشأن انخفاض معدل الفرص المتوقعة (xG) للمنتخب السعودي خلال مبارياته الثلاث في البطولة، أوضح المدرب أن الفريق واجه صعوبات واضحة في الجانب الهجومي، مشيرًا إلى أن أحد اللاعبين عانى من مشكلة بدنية خلال اليومين السابقين للمباراة، ولم يكن قادرًا على اللعب سوى لفترة تراوح بين 20 و30 دقيقة، لذلك بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء.



وأضاف أن الجهاز الفني حاول إيجاد حلول هجومية بإشراك سلطان في مركز الجناح، من أجل منح الفريق مزيدًا من العمق والفاعلية، إلا أن المشكلة الأساسية تمثلت في عدم قدرة المنتخب على بناء اللعب والخروج بالكرة بسهولة من مناطقه، باستثناء فترة قصيرة في الشوط الثاني.



وأكد: «لم نكن في يومنا، وكان من الصعب جدًا الوصول إلى مرمى المنافس. أتفق تمامًا على أن أكبر مشكلاتنا اليوم كانت في صناعة الفرص، وهذا كان واضحًا للجميع».



وكشف المدرب عن الخطوات القادمة بعد انتهاء المشاركة، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيجري تقييمًا شاملًا للفترة الماضية، وقال: «سنجري تحليلًا شاملًا لما حدث خلال هذا الشهر، وعلى ضوء هذا التقييم سيتم تحديد آلية العمل وخطة المرحلة القادمة».



واختتم حديثه بتوجيه الشكر للاعبين، مؤكدًا أن الرحلة كانت صعبة لكنها كانت مميزة، وقال: «كانت رحلة رائعة مع اللاعبين رغم صعوبتها، وأود أن أشكرهم مجددًا على كل ما قدموه، كما أشكر الجميع على هذا المشوار الذي انتهى اليوم».