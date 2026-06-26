شدد الفنان المصري محمد إمام على أن والده «الزعيم» عادل إمام يعيش أياماً جميلة وفرحة لا توصف عقب فوز منتخب «الفراعنة» على نيوزيلندا بثلاثية مقابل هدف. وأشار إلى أن والده يتابع مباريات مصر ويشعر بفخر وسعادة كبيرين تجاه الأداء الذي يقدمه المنتخب في البطولة، وأوضح أن فوز الفراعنة الأخير كان من بين اللحظات التي أسعدت والده بصورة لافتة.



وقال محمد إمام في تصريحات تلفزيونية: «والدي يتابع بشغف مشوار المنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن»، مشيرًا إلى أنه يعتز بما يقدمه اللاعبون في المونديال، على حد قوله.



وأضاف أن والده، شأنه شأن الجماهير المصرية، يساند المنتخب ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال المواجهات القادمة، وتحقيق إنجازات بارزة في الأدوار الإقصائية.



وفي سياق منفصل، حرص محمد إمام على طمأنة الجمهور بشأن الحالة الصحية لوالده، بعد سنوات من ابتعاده عن الظهور الإعلامي، مؤكدًا أن عادل إمام يتمتع بصحة جيدة ويقضي وقته حاليًا مع أسرته وأحفاده في أجواء عائلية مستقرة.