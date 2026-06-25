واصل المنتخب الوطني أمس (الأربعاء) تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس، استعدادًا لمواجهة منتخب الرأس الأخضر غداً (الجمعة) بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (السبت بتوقيت المملكة)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم FIFA 2026.



وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على ملعب «Q2» بمدينة أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، طبقّوا خلالها مران الإحماء ثم تمارين الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مران تكتيكي متنوع تخللته مناورة فنية، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.



على صعيد متصل، شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب حسان التمبكتي، في حين واصل اللاعب عبدالرحمن الصانبي برنامجه العلاجي المُعد له تحت إشراف الجهاز الطبي.



ويختتم الأخضر مساء اليوم (الخميس) استعداداته لمواجهة منتخب الرأس الأخضر بحصة تدريبية على ملعب نادي هيوستن دينامو بمدينة هيوستن، وستكون الحصة متاحة لوسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.