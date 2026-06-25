تأهل المنتخب السويسري لدور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه اليوم على البلد المستضيف كندا في فانكوفر بهدفين مقابل هدف، في ختام مباريات المجموعة الثانية.



وسجل هدفي المنتخب السويسري بورن فارغاس في الدقيقة (46)، ويوهان مانزامي (57)، بينما سجل هدف كندا بروميس ديفيد في الدقيقة (76).



وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب السويسري المجموعة برصيد (7) نقاط من فوزين وتعادل، ويتأهل للدور الثاني دور الـ32 من البطولة على رأس المجموعة، بينما تأهل منتخب كندا في المركز الثاني برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل.



وقدم المنتخب السويسري مستوى مميزاً في المباراة ونجح في تسجيل هدفين في أول ربع ساعة من بداية الشوط الثاني حسم بهما اللقاء مستفيداً من قدرات قائده غرانيت شاكا الذي شكل دوراً فعالاً في قيادة فريقه للتأهل بأدائه المميز في تنويع الهجمات.



وبالمقابل قدم المنتخب الكندي أداء جيداً في الشوط الثاني وصنع العديد من الهجمات على مرمى منافسه السويسري غير أنه اصطدم بدفاع سويسري منظم حال دون حصوله على التعادل.