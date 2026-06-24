احتفل قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ39 داخل معسكر منتخب بلاده، في مشهد حمل كثيراً من الدلالات، إذ لم يكن الاحتفال مجرد مناسبة شخصية لنجمٍ بلغ عاماً جديداً، بل لحظة استثنائية لأسطورة لا تزال تتصدر المشهد في أكبر مسارح كرة القدم، بينما تواصل الأرجنتين رحلتها في نهائيات كأس العالم 2026.



وظهر ميسي محاطاً بزملائه داخل مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني، وشارك اللاعبون والجهازان الفني والإداري قائدهم لحظة الاحتفال، في صورة عكست حجم حضوره داخل المعسكر، ومكانته التي تتجاوز حدود النجومية إلى رمزٍ رياضي وقائدٍ يحمل على كتفيه آمال منتخبٍ بأكمله في بطولة جديدة.



ويأتي عيد ميلاد ميسي هذا العام في توقيت مختلف عن كل الأعوام الماضية، فالنجم الأرجنتيني لا يحتفل بعيد ميلاده بوصفه لاعباً أنهكته السنوات، بل بصفته أحد أهم مفاتيح الأرجنتين في مونديال 2026، ولاعباً ما زال قادراً على تغيير شكل المباراة، وصناعة الفارق في اللحظات الكبرى، وقيادة منتخب بلاده بخبرته وهدوئه وموهبته التي لم تخفت رغم مرور الزمن.



ولم يعد اسم ميسي مرتبطاً فقط بالمهارة والأرقام والألقاب، بل تحوّل إلى عنوانٍ دائم للهيبة الكروية الأرجنتينية، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى التتويج بلقب كأس العالم 2022، وكرّس نفسه واحداً من أعظم من لمس الكرة في تاريخ اللعبة، مدعوماً بسجل استثنائي يتقدمه التتويج بالكرة الذهبية 8 مرات، إلى جانب إرث طويل من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية.



ويمنح استمرار ميسي في قيادة الأرجنتين في هذا العمر البطولة الحالية بُعداً مختلفاً، فكل ظهور له يبدو وكأنه فصل جديد في حكاية لاعب يرفض أن يغادر المشهد بهدوء، ويصرّ على أن يظل حاضراً في الواجهة، سواء بهدف، أو تمريرة، أو حتى بصورة احتفالية تختصر تاريخاً كاملاً من المجد.



وفي الوقت الذي أطفأ ميسي شمعته الـ39 وسط رفاقه في معسكر الأرجنتين، بدا المشهد وكأنه احتفال بعمرٍ جديد لأسطورة لم تكتفِ بما حققته، بل ما زالت تمنح الجماهير سبباً إضافياً للإيمان بأن الحكاية لم تنتهِ بعد، وأن «البرغوث» لا يزال قادراً على كتابة فصل آخر من المجد في مونديال 2026.