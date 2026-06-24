رفض قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو التعليق على تصدر منافسه التاريخي ليونيل ميسي ترتيب هدافي بطولة كأس العالم 2026 برصيد خمسة أهداف، بعد جولتين فقط من انطلاق دور المجموعات.

وكان رونالدو قد تعرض لانتقادات حادة بسبب ظهوره بمستوى متواضع في تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1 في الجولة الافتتاحية من المونديال، لكنه رد على منتقديه بتسجيل هدفين في فوز «برازيل أوروبا» على أوزبكستان بنتيجة 5-0، أمس (الثلاثاء).

وقال رونالدو للصحفيين عقب المباراة، عندما سُئل عن إمكانية مواجهة منافسه اللدود ميسي: «لا أعرف كيف أجيب عن ذلك، لكن سيكون الأمر رائعاً».

كما رفض رونالدو الإجابة عن سؤال أحد الصحفيين بشأن رأيه في تصدر ميسي ترتيب هدافي مونديال 2026، مكتفياً بالرد بانفعال: «السؤال التالي».

مواجهة حاسمة أمام كولومبيا

ويختتم منتخب البرتغال مشواره في دور المجموعات بمواجهة كولومبيا الأحد القادم، بحثاً عن حسم صدارة المجموعة الـ11.