أعلن نادي الخليج تعاقده مع لاعب منتخب غينيا الاستوائية عمر ماسكاريل قادماً من ريال مايوركا الإسباني، في خطوة تهدف إلى تعزيز خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد.



ويملك ماسكاريل خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية، إذ سبق له تمثيل ريال مدريد خلال موسم 2012-2013، قبل أن يخوض عدة تجارب احترافية في إسبانيا وألمانيا.



وخلال موسم 2025-2026 مع ريال مايوركا، شارك لاعب المحور في 32 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين، ليواصل تقديم مستويات مميزة بفضل خبرته الكبيرة وقدراته في افتكاك الكرات وبناء اللعب من العمق.



وتأمل إدارة الخليج أن يشكل اللاعب إضافة فنية قوية للفريق خلال منافسات الموسم القادم، مستفيدة من خبراته الدولية وتجربته الطويلة في الملاعب الأوروبية.