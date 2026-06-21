خطف النجم الإسباني الشاب لامين يامال الأضواء بعد سجوده في مباراة بلاده ضد السعودية، التي تقام الآن، في نهائيات كأس العالم 2026.



وشارك لامين يامال أساسياً لأول مرة منذ أبريل، بعد أن انضم جناح برشلونة إلى تشكيلة إسبانيا لمواجهة الأخضر في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم لكرة القدم التي تقام اليوم (الأحد).



وأجرى فيها المدرب لويس دي لا فوينتي 4 تغييرات على التشكيلة التي تعادلت سلبياً مع الرأس الأخضر في المباراة الأولى، حيث شارك جمال بديلاً في المباراة الافتتاحية ضد الرأس الأخضر، والآن يقود تشكيلة «لاروخا».



وقرر المدرب استبدال فيران توريس، وغابي، بالثنائي يامال، وأليكس باينا.