يسعى المنتخب الأرجنتيني للتأهل إلى دور الـ32 عندما يلتقي نظيره النمساوي، غداً (الإثنين)، الساعة 8:00 مساء، ضمن مباريات الجولة الثانية، في المجموعة العاشرة لكأس العالم 2026، بعد أن نجح المنتخبان الأرجنتيني والنمساوي في تحقيق انتصارين في الجولة الأولى من المونديال.



واستطاع قائد الأرجنتين ليونيل ميسي تسجيل «هاتريك» في شباك منتخب الجزائر، ومعادلة رقم النجم الألماني ميروسلاف كلوزه، أفضل هداف في تاريخ كأس العالم، ويسعى لمواصلة هز الشباك فيما تبقى من مباريات المونديال.



فيما كسب منتخب النمسا نظيره الأردن بنتيجة 1/3، لتصبح مواجهة النمسا أمام الأرجنتين لحسم صدارة المجموعة العاشرة، وضمان تأهل أحد المنتخبين لدور الـ32 في المونديال.