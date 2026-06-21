يدخل المنتخبان المواجهة تحت ضغط كبير بعد تعادل السعودية أمام أوروغواي بهدف لمثله، وتعادل إسبانيا سلبياً أمام الرأس الأخضر، ما يجعل الانتصار هدفاً رئيسياً للطرفين في سباق التأهل.

طريقة اللعب

السعودية:

يعتمد المدرب جورجيوس دونيس على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، مع التراجع إلى منتصف الملعب ومحاولة ضرب المنافس بالهجمات المرتدة السريعة. منتخبنا السعودي لا يبحث عن الاستحواذ بقدر ما يركز على استغلال المساحات وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم.

إسبانيا:

كتيبة لويس دي لا فوينتي تتمسك بأسلوب الاستحواذ والسيطرة على الكرة والضغط العالي، مع الاعتماد على التحركات الكثيرة للاعبي الوسط والأطراف، لكن المنتخب الإسباني عانى في المباراة الأولى من غياب الفاعلية أمام المرمى.

التشكيل المتوقع

السعودية (4-2-3-1)

العويس

سعود، العمري، تمبكتي، متعب الحربي

محمد كنو، الخيبري، الجوير

سالم، فراس، أبو الشامات

إسبانيا (4-3-3)

سيكون:

يورنتي، كوبارسي، لابورت، كوكوريا

رودري، بيدري، فابيان

غافي، أويارزابال، يامال

نقاط القوة والضعف

إسبانيا

نقاط القوة:

• جودة خط الوسط بقيادة رودري وبيدري.

• الاستحواذ والسيطرة على نسق المباراة.

• تنوع الحلول الهجومية عبر الأطراف.

نقاط الضعف:

• ضعف الفاعلية أمام المرمى.

• الاعتماد الكبير على المهارات الفردية للاعبي الأطراف.

• إمكانية التعرض للهجمات المرتدة.

• الغيابات المختلفة لنجوم المنتخب.

السعودية

نقاط القوة:

• الانضباط الدفاعي.

• سرعة التحولات الهجومية.

* خبرة سالم الدوسري في المباريات الكبرى.

نقاط الضعف:

• المعاناة أمام الضغط العالي.

• صعوبة الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة.

• المساحات خلف الأظهرة عند التقدم.

ورقة الحسم

السعودية:

سالم الدوسري..

يبقى قائد الأخضر اللاعب الأكثر قدرة على صناعة الفارق بفضل خبرته الكبيرة وقدرته على استغلال أنصاف الفرص.

إسبانيا:

لامين يامال..

الجناح الشاب يملك المهارة والسرعة والقدرة على خلق الحلول الفردية، ما يجعله أحد أهم أسلحة المنتخب الإسباني.

الحكم

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة المباراة إلى الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، أحد أبرز حكام أمريكا الجنوبية، الذي سبق له الظهور في كأس العالم 2022 وإدارة نهائي كوبا أمريكا 2024.

الخلاصة

إذا نجح المنتخب السعودي في الصمود أمام الضغط الإسباني واستغلال المرتدات، فسيمتلك فرصة حقيقية للخروج بنتيجة إيجابية. أما إذا استعاد المنتخب الإسباني فعاليته الهجومية، فقد يفرض سيطرته على المباراة ويقترب من حسم بطاقة التأهل.



