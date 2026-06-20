اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA الثلاثي المصري أمين عمر حكم ساحة، ومحمود أبوالرجال، وأحمد حسام طه مساعدين، لإدارة مواجهة الأرجنتين والنمسا في الجولة الثانية من كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.



ويواجه الحكم المصري اختباراً جماهيرياً كبيراً مع وجود النجم ليونيل ميسي، وتدور التساؤلات: هل يقع أمين عمر في «فخ» اتخاذ القرار الصارم وطرد ميسي إذا ارتكب خطأ جسيماً، كما فعل البولندي سيمون مارسينياك في مباراة الجزائر والأرجنتين سابقاً؟