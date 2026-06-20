حقق منتخب المغرب فوزاً ثميناً على نظيره الأسكتلندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب «جيليت»، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

صيباري يُسجل هدف الفوز

افتتح المنتخب المغربي التسجيل بعد 70 ثانية فقط من انطلاق اللقاء، عقب تمريرة رائعة أرسلها إبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء، استلمها إسماعيل صيباري وأطلق تسديدة صاروخية في الشباك الأسكتلندية، ليحقق «أسود الأطلس» أول فوز عربي في المونديال.

رقمان تاريخيان

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، سجل إسماعيل صيباري أسرع هدف للمغرب في كأس العالم، وثاني أسرع هدف لمنتخب أفريقي بعد هدف أسامواه جيان لغانا ضد جمهورية التشيك عام 2006 (68 ثانية).

كما أصبح صيباري ثاني لاعب أفريقي يسجل في أول مباراتين له في كأس العالم، بعد المصري محمد صلاح.

المغرب يضع قدماً في دور الـ32

بهذه النتيجة، يضع منتخب المغرب قدماً في دور الـ32 بعد تصدره المجموعة الثالثة في كأس العالم 2025 برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام أسكتلندا ثانية الترتيب، التي استهلت مشوارها في البطولة بالفوز 1-صفر على هايتي، والتي تتذيل المجموعة، وذلك قبل مواجهة البرازيل في وقت لاحق اليوم.