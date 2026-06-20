بلغ المنتخب الأمريكي دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بفوزه اليوم على نظيره الأسترالي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جرى على ملعب سياتل في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة التي تضم أيضاً البارغواي وتركيا.



وسجل ثنائية المنتخب الأمريكي كل من كاميرون بورغيس بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (11)، وأليكس فريمان في الدقيقة (43).



وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى 6 نقاط معززاً صدارته للمجموعة بعدما كان استهل مشواره بالفوز على الباراغواي برباعية مقابل هدف في الجولة الأولى، في حين توقف رصيد منتخب أستراليا عند 3 نقاط حصدها من فوز على تركيا افتتاحاً بهدفين نظيفين.



ورمى أصحاب الأرض بثقلهم الهجومي في مطلع المواجهة ليتقدموا مبكراً بعد عرضية متقنة من فولارين بالوغون حولها مدافع أستراليا كاميرون بورغيس بالخطأ في مرماه ليمنح الأسبقية للولايات المتحدة في الدقيقة (11)، قبل أن تعزز تقدمها بهدف ثانٍ عبر أليكس فريمان الذي استفاد من كرة عائدة من الدفاع الأسترالي داخل المنطقة ليحولها برأسية سكنت الشباك في الدقيقة (43)، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.



وفي الشوط الثاني سعى المنتخب الأسترالي لتقليص الفارق، وأهدر فرصة ثمينة بعد عرضية داخل المنطقة سددها كريستيان فولباتو مرت فوق العارضة في الدقيقة (62)، ثم تواصل السجال في الوقت المتبقي من عمر اللقاء دون فرص حقيقية، لتنتهي المواجهة بفوز المنتخب الأمريكي بثنائية نظيفة.