دوّن الدولي المغربي إسماعيل صيباري اسمه في سجلات كأس العالم 2026 بعدما سجل أسرع هدف في البطولة حتى الآن، خلال مواجهة المغرب أمام أسكتلندا ضمن منافسات دور المجموعات.



واحتاج صيباري إلى 71 ثانية فقط لهز الشباك الأسكتلندية، مانحًا «أسود الأطلس» بداية مثالية في اللقاء، ومحققًا رقمًا تاريخيًا جديدًا للكرة المغربية.



ولم يقتصر إنجاز لاعب المغرب على كونه أسرع أهداف مونديال 2026 حتى الآن، بل أصبح أيضًا صاحب أسرع هدف يسجله المنتخب المغربي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليواصل تألقه اللافت بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع منتخب بلاده خلال البطولة.



ويؤكد هذا الرقم الاستثنائي الحضور القوي للمنتخب المغربي في النسخة الحالية من كأس العالم، حيث يواصل أبناء المدرب المغربي تقديم عروض قوية أمام كبار المنتخبات، مدعومين بجيل يملك القدرة على صناعة التاريخ من جديد.