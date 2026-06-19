قدم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي دعماً معنوياً كبيراً لقائد منتخب بلاده ليونيل ميسي، رافضاً بشدة الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن الحالة الصحية لوالد النجم الأرجنتيني، والتي وصلت إلى نشر أنباء كاذبة عن وفاته، على لسان الإعلامية فلورنسيا بينيا، ما أثار استياءً واسعاً في الأرجنتين، خصوصاً في ظل مشاركة ميسي حالياً مع منتخب بلاده في مباريات المونديال.



ووصف الرئيس الأرجنتيني ما حدث بأنه "سقوط مهني إلى أدنى مستوى"، مؤكداً أن نشر معلومات غير دقيقة تتعلق بحياة الأشخاص وأسرهم يمثل تجاوزاً أخلاقياً ومهنياً لا يمكن تبريره والسكوت عليه.



وقال ميلي في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء بلهجة حاسمة وقوية: "من يزعج ميسي يزعجنا جميعاً"، في إشارة إلى تضامنه الكامل مع قائد المنتخب الأرجنتيني ورفضه لأي محاولات قد تؤثر عليه أو على تركيزه خلال البطولة.



وأضاف إن امتلاك شخص لمنبر إعلامي أو ميكروفون لا يمنحه الحق في نشر معلومات غير صحيحة أو التلاعب بالحقائق، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأخبار تمس حياة الناس وعائلاتهم، مشدداً على أهمية تحري الدقة والالتزام بالمسؤولية المهنية قبل نشر أي معلومة.



ولم يكتف الرئيس الأرجنتيني بانتقاد الواقعة، بل ألمح إلى اعتقاده بأن ما حدث قد لا يكون مجرد خطأ مهني، قائلاً: إن بعض التصرفات تثير الشكوك حول وجود أهداف أخرى وراء نشر مثل هذه الأخبار.