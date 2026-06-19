أثار الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي تفاعلًا واسعًا بعد دفاعه العلني عن قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، وذلك عقب تداول معلومات غير صحيحة بشأن الحالة الصحية لوالده خورخي ميسي، وانتقاده لإحدى الإعلاميات التي أعلنت خبرًا اتضح عدم صحته.



وجاء موقف الرئيس الأرجنتيني بعد أن نشرت الإعلامية فلورنسيا بينيا معلومات أفادت بوفاة والد ميسي، قبل أن يصدر اللاعب وعائلته بيانًا رسميًا نفيا فيه تلك المزاعم، مؤكدين أن خورخي ميسي يمر بوعكة صحية ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأن ما جرى تداوله لا يمت للحقيقة بصلة.



وأكد ميلي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، دعمه الكامل لميسي وعائلته، منتقدًا ما وصفه بالممارسات الإعلامية غير المهنية، ومشددًا على أن استهداف ميسي أو عائلته يعد تجاوزًا غير مقبول، داعيًا إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تتعلق بالحياة الشخصية للأفراد.



وتزامنت الواقعة مع مشاركة المنتخب الأرجنتيني في منافسات كأس العالم 2026، حيث لاقت ردود الفعل الرسمية والشعبية اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والإعلامية، في ظل المكانة التي يحظى بها ميسي باعتباره أحد أبرز رموز الرياضة الأرجنتينية.