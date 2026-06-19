أكد تقرير صحفي توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع نجم تشيلسي إنزو فرنانديز، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الشروط الشخصية وعقبة الـ120 مليون إسترليني

وبحسب ما نقلته صحيفة «ذا صن» البريطانية، اتفق ريال مدريد مع لاعب الوسط الأرجنتيني على الشروط الشخصية، بينما يستعد النادي لتقديم عرض رسمي إلى تشيلسي، الذي يتمسك بأكثر من 120 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن نجمه.

حلم مدريد وتمسك تشيلسي

وتابعت الصحيفة أن فرنانديز، البالغ من العمر 25 عاماً، عبّر في وقت سابق عن حبه لمدينة مدريد ورغبته في اللعب هناك، إلا أن إتمام الصفقة يتطلب عرضاً ضخماً لإقناع تشيلسي، خصوصًا أن عقد اللاعب يمتد لـ6 سنوات منذ انضمامه في يناير 2023.

أرقام فرنانديز وقيمته السوقية

وشارك فرنانديز في 54 مباراة بقميص تشيلسي خلال الموسم الماضي (2025-2026)، سجل خلالها 15 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة، وتُقدّر قيمته السوقية بنحو 90 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».

ميركاتو ناري في مدريد

يذكر أن ريال مدريد أعلن هذا الشهر عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، كما أبرم 3 صفقات قوية بضم مارك كوكوريلا وبرناردو سيلفا وإبراهيما كوناتي.