أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان اليوم (الخميس) غياب نجم «السيليساو» نيمار دا سيلفا عن مواجهة هايتي المقررة السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مواصلة برنامج التعافي

وقال الاتحاد البرازيلي: «سيبقى نيمار في نيوجيرسي للاستفادة إلى أقصى حد من المرحلة الأخيرة من تعافيه، مستعيناً بالمرافق الممتازة في فندق ذا ريدج ومركز كولومبيا بارك للتدريب».

مشاركة جزئية في التدريبات

وكان نيمار قد شارك في التدريبات الجماعية للمنتخب البرازيلي بعد أداء تدريبات الإحماء بشكل منفرد، مرتدياً حذاء اللعب ومستخدماً الكرة خلال الحصة التدريبية أمس (الأربعاء).

وأُصيب نيمار في ربلة الساق اليمنى خلال مباراة فريقه سانتوس أمام كوريتيبا الشهر الماضي، ليغيب عن البرازيل في المباريات الودية خلال فترة الإعداد لكأس العالم 2026، وكذلك المباراة الأولى فى البطولة أمام المغرب، التي انتهت بالتعادل 1-1.

الهداف التاريخي للبرازيل

ويُعد نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفاً، وقد شارك في 128 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع المنتخب الأول عام 2010.