لفت مدافع منتخب أوزبكستان عبدالقادر خوسانوف الأنظار بموقف إنساني مميز عقب مواجهة منتخب بلاده أمام كولومبيا في كأس العالم 2026، التي انتهت بفوز المنتخب الكولومبي بنتيجة 3-1.



وكان خوسانوف قد اصطدم بأحد المصورين خلال أحداث المباراة، ما أدى إلى سقوطه أرضًا في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أن اللاعب الأوزبكي حرص على إنهاء الموقف بطريقة راقية، حيث قدّم اعتذارًا شخصيًا للمصور بعد المباراة.



ولم يكتفِ خوسانوف بالاعتذار الشفهي، بل أهدى المصور قميصه الخاص موقّعًا بخط اليد، وكتب عليه عبارة: «أنا آسف»، في بادرة لاقت إشادة كبيرة من الجماهير والمتابعين الذين أثنوا على الروح الرياضية والأخلاق العالية التي أظهرها اللاعب.



وتحوّلت اللقطة سريعًا إلى واحدة من أبرز المشاهد الإنسانية في البطولة، مؤكدة أن قيم الاحترام والاعتذار تبقى حاضرة حتى في خضم المنافسة على أكبر مسرح كروي.