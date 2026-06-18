أعلن رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»بيرلويجي كولينا، أن طاقم تحكيم مباراة تونس واليابان في كأس العالم 2026، سيرتدون قمصانًا تحمل «أشرطة ذهبية»، واصفًا تلك المباراة بأنها «تاريخية».



وقرر الفيفا تعيين الحكم الروماني إشتفان كوفاتش لإدارة المباراة التي تجمع بين منتخبي تونس واليابان على ملعب مونتيري بتاريخ 21 يونيو.



وسيُساعد كوفاتش بمهمة إدارة هذه المباراة مواطناه فيرينتس تونيوجي وميهاي ماريكا، بينما سيضطلع الكوستاريكيان خوان كالديرون وخوان كارلوس مورا بدور الحَكَم الرابع والحَكَم المساعِد الاحتياطي.



الـ 1000 مباراة



ستكون مباراة تونس ضد اليابان القادمة، هي المباراة التي ستحمل الرقم 1000 في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم.



وقام كولينا بتسليم قميص خاص للحكم كوفاتش، يحمل على الكُمَّين أشرطة ذهبية مع لُصاقة تحتفي بالمناسبة وتَظهر عليها عبارة (Match 1000) أي المباراة 1000.



وقال بيرلويجي كولينا رئيس لجنة حكّام «FIFA»، إنه على الرغم من الشرف الذي ينطوي عليه هذا التعيين، إلا أنه اتُّخذ حصرًا بناءً على المعايير المعتادة لاختيار أفضل حَكَم للمباراة.



وقال:«اخترنا حَكَمًا انطلاقًا من قناعتنا بأنه الأفضل لهذه المباراة، وكان على سبيل المصادفة حَكَم المباراة التي تحمل الرقم 1000، وبالنسبة له، يُعتبر هذا أمرًا مميزًا، فإدارة مباراة كأس العالم تنطوي دائمًا على شرف هائل وامتياز عظيم».



وأكمل قائلًا: «ما من شكّ في أنه من المميز جدًا أن يكون المرء جزءًا من تاريخ كرة القدم ومن تاريخ كأس العالم، وأن يتم تعيينه لإدارة المباراة رقم 1000 والتواجد على أرض الملعب فيها. وقد قررنا توفير طقم مميز لهذه المباراة، يحمل تفاصيل ذهبية اللون، هي عبارة عن أشرطة ولُصاقة تظهر عليها كأس البطولة والرقم 1000».