شهدت بطولة كأس العالم 2026 لحظات تاريخية لا تُنسى، مع الظهور الأول لأربعة منتخبات على الساحة المونديالية، هي الأردن وأوزبكستان وكوراساو والرأس الأخضر، بعد نجاحها في بلوغ النهائيات للمرة الأولى في تاريخها.



ورغم صعوبة البدايات أمام منتخبات تملك خبرات طويلة في البطولة، فإن ثلاثة من المنتخبات الأربعة نجحت في تسجيل أول أهدافها التاريخية في كأس العالم، لتتحول تلك اللحظات إلى محطات خالدة في ذاكرة جماهيرها.



وكان المنتخب الأردني أول من دوّن اسمه تهديفيًا عبر المهاجم علي علوان، الذي سجل أول أهداف «النشامى» في تاريخ مشاركاتهم المونديالية خلال مواجهة النمسا، رغم خسارة المنتخب الأردني بنتيجة 3-1.



وسار منتخب أوزبكستان على النهج ذاته، بعدما نجح عباس فايزو لاييف في تسجيل أول هدف مونديالي لبلاده خلال مواجهة كولومبيا، ليمنح جماهيره لحظة تاريخية رغم انتهاء اللقاء بخسارة المنتخب الأوزبكي بنتيجة 3-1.



أما كوراساو، فقد عاشت لحظتها التاريخية عن طريق ليفانو كومينينسيا، الذي سجل أول أهداف المنتخب في تاريخ كأس العالم خلال مواجهة ألمانيا، في مباراة انتهت بخسارة قاسية بنتيجة 7-1، لكن الهدف ظل علامة فارقة في تاريخ الكرة الكوراساوية.



في المقابل، لا يزال منتخب الرأس الأخضر ينتظر تسجيل هدفه الأول في البطولة، بعدما افتتح مشاركته التاريخية بتعادل سلبي أمام إسبانيا، ليحصد أول نقطة في تاريخه بكأس العالم ويقترب من كتابة إنجاز جديد في الجولات القادمة.



ورغم تباين النتائج، فإن المنتخبات الأربعة حققت مكسبًا تاريخيًا بمجرد الحضور في الحدث العالمي الأكبر، فيما نجحت أسماء مثل علي علوان وعباس فايزو لاييف وليفانو كومينينسيا في حجز مكانها في سجلات كأس العالم كأصحاب الأهداف الأولى لمنتخباتهم، لتبقى تلك اللحظات شاهدة على بداية رحلة جديدة في تاريخ كرة القدم ببلدانهم.