أعلن إيه سي ميلان الإيطالي، اليوم (الثلاثاء)، تعيين البرتغالي روبن أموريم مدرباً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً لماسيميليانو أليغري.

بيان التعاقد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «عيّن نادي إيه سي ميلان روبن أموريم مدرباً للفريق الأول للرجال».

عقد يايسله يبدد آمال ميلان

وكان مدرب الأهلي ماتياس يايسله مرشحاً لتدريب ميلان، لكن ارتباطه بعقد مع «الراقي» حتى 30 يونيو 2027 صعّب مهمة النادي الإيطالي في التعاقد معه، ليتولى مدرب مانشستر يونايتد السابق روبن أموريم، المهمة.

أموريم: تدريب ميلان كان حلماً

من جانبه، قال روبن أموريم: «هناك طموحات ترافق المرء طوال مسيرته المهنية، وكان تدريب إيه سي ميلان دائماً أحدها، أعرف تماماً ما يمثله هذا النادي: تاريخ عريق، ومكانة مرموقة، وقاعدة جماهيرية استثنائية حول العالم، إنه تحدٍّ أقبله بفخر وحماس، مدركاً تماماً ما تمثله هذه الألوان، أتوق لبدء العمل وعيش الشغف الذي يحرك إيه سي ميلان يومياً».

المدرب الرابع منذ لقب الدوري الأخير

ويُعد أموريم رابع مدرب يتولى قيادة «الروسونيري» منذ تتويجه الأخير بلقب الدوري الإيطالي تحت إشراف ستيفانو بيولي عام 2022.