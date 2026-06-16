وجه وزير الرياضة اﻷمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رسالة للاعبي منتخبنا الوطني اﻷول لكرة القدم بعد تعادله في لقائه اﻻفتتاحي أمام الأوروغواي بهدف لكل منهما، وذلك ضمن لقاءات الجولة اﻷولى للمجموعة الثامنة في مونديال 2026.



وشهد اللقاء حضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية والمسؤولين في المملكة العربية السعودية، يتقدمهم وزير الرياضة اﻷمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين في أمريكا اﻷميرة ريما بنت بندر، ووزير اﻹعلام سلمان الدوسري، ورئيس اﻻتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.



وحضر وزير الرياضة اللقاء مرتدياً القميص الرسمي للمنتخب الوطني ويحمل رقم 34، والذي يُشير لسنة تنظيم المملكة العربية السعودية لمونديال كأس العالم وذلك عام 2034، كما ارتدى وزير اﻹعلام ورئيس اﻻتحاد قميص المنتخب والرقم ذاته.



وعبر حسابه الرسمي في «إكس» قال اﻷمير عبدالعزيز: «ما قصرتوا يا أبطال»، في إشارة للمستوى الرائع الذي قدمه أفراد اﻷخضر في اللقاء.



ومن ثم أضاف: «بداية مميزة وروح تعكس عزيمة نجوم الأخضر، وكل التوفيق لمنتخبنا في المباريات القادمة»، مبدياً إعجابه بالبداية الرائعة وتحقيق نقطة مهمة، كما أشاد بروح وعزيمة اللاعبين رغم قوة المنتخب المنافس الذي خطف التعادل من اﻷخضر السعودي.