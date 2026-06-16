يستهل المنتخب العراقي مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمواجهة نظيره النرويجي غدا (الأربعاء) على استاد بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة التاسعة في مباراة يتطلع من خلالها المنتخب العراقي إلى تحقيق بداية إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.



ويعود منتخب العراق إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ مونديال 1986، بعدما حجز مقعده عبر الملحق العالمي، ليصبح آخر المنتخبات المتأهلة إلى البطولة.



ويأمل المنتخب العراقي في مواصلة المستويات المميزة التي قدمها خلال مشوار التصفيات رغم صعوبة المجموعة التي تضم أيضا فرنسا والسنغال، كما يعول العراق كثيرا خلال مشاركته في كأس العالم على مجموعة من اللاعبين الذين تألقوا بشكل لافت في التصفيات وعلى رأسهم المهاجم أيمن حسين.



وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للعراق، إذ يدرك أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام النرويج قد تمنحه دفعة معنوية قوية قبل مواجهتيه المرتقبتين أمام فرنسا في 22 يونيو والسنغال في 26 من الشهر ذاته.