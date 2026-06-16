أبهر الحارس الدولي للمنتخب السعودي الكابتن محمد العويس العالم أجمع، بعد المستوى الفني الكبير الذي ظهر به خلال مواجهة «الأخضر» أمام الأوروغواي ضمن افتتاحية مشوار المنتخبين في كأس العالم 2026.



وكان العويس الملقب «باتمان» قد خطف الأنظار من الجميع وسحب البساط من نجوم المنتخبين كافة داخل المستطيل الأخضر، بعدما قدم عرضاً استثنائياً أكد من خلاله أنه لا يزال أحد أبرز حراس المرمى في الكرة السعودية.



ودخل العويس المباراة وسط انتقادات واسعة طالت المدرب اليوناني جورجوس دونيس بسبب الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية، ومطالبات بعض الجماهير بمنح الفرصة لأسماء أخرى، إلا أن الحارس المخضرم رد على الجميع داخل أرض الملعب بأداء بطولي.



ذكريات «التانغو»



وكان العويس قد قدم أداء مبهراً خلال افتتاحية مشوار «الأخضر» في مونديال قطر 2022 عندما برز في تلك المواجهة متصدياً للعديد من الهجمات التي طالته من ميسي ورفاقه في لقاء انتهى بفوز «الأخضر» بهدفين مقابل هدف.



وخلال مواجهة أوروغواي ظهر العويس بنفس الشخصية والثقة، ونجح في التصدي لأربع فرص محققة خلال الشوط الأول، ليحافظ على تقدم «الأخضر» بهدف دون رد.



وكانت اللقطة الأبرز عندما أبعد ضربة رأسية خطيرة من داخل منطقة الجزاء برد فعل مذهل، في تصدٍ اعتبره كثيرون من أجمل لقطات المباراة، بعدما كانت الكرة في طريقها إلى الشباك قبل أن يتدخل العويس ببراعة وينقذ منتخب بلاده.



كما تألق في التعامل مع عدة محاولات أخرى من نجوم أوروغواي، سواء عبر التسديدات المباشرة أو الكرات العرضية، ليمنح زملاءه ثقة كبيرة في الخطوط الخلفية خلال فترات الضغط التي فرضها المنافس.



وحظي العويس بإشادة واسعة من الجماهير السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي رأت أن الحارس المخضرم يستعيد نسخة المونديال الماضي، ويؤكد مجدداً أنه رجل المباريات الكبرى والقادر على صناعة الفارق عندما يحتاجه المنتخب.