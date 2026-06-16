كشفت تقييمات موقع «FotMob»، المدعومة ببيانات «أوبتا»، عن تفاصيل رقمية لافتة بعد تعادل المنتخب السعودي مع أوروغواي 1-1، في مواجهة تقدم فيها «الأخضر» أولاً عبر عبدالإله العمري عند الدقيقة 41، قبل أن يدرك ماكسي أراوخو التعادل لأوروغواي عند الدقيقة 80



وعلى مستوى المنتخب السعودي، تصدر عبدالإله العمري تقييم لاعبي الأخضر بـ8.0، بعد هدفه الحاسم وحضوره المؤثر في الخط الخلفي، فيما جاء محمد العويس، ومتعب الحربي، ومحمد كنو بتقييم 7.2 لكل لاعب، ثم سعود عبدالحميد بـ6.9، ومصعب الجوير بـ6.8



وحصل عبدالله الخيبري وناصر الدوسري على 6.5، وفراس البريكان على 6.4، فيما جاء سالم الدوسري وحسان تمبكتي بتقييم 6.3، ومحمد أبو الشامات بـ6.2، وهو أقل تقييم بين لاعبي المنتخب السعودي من أصحاب التقييمات المنشورة.



وفي الجانب الأوروغوياني، تصدر ماكسي أراوخو تقييم المباراة كاملاً بـ8.1 بعد تسجيل هدف التعادل، يليه رودريغو بنتانكور بـ8.0، ثم ماتياس أوليفيرا بـ7.9، وغييرمو فاريلا بـ7.4



وحصل مانويل أوغارتي ونيكولاس دي لا كروز على 7.1، وفيديريكو فيناس وسيباستيان كاسيريس على 6.9، وفيديريكو فالفيردي وخوان سانابريا على 6.8، وأغوستين كانوبيو على 6.5، وماتياس فينيا على 6.4، وداروين نونيز على 6.3



وجاء فرناندو موسليرا كأقل لاعب تقييماً في المباراة بـ5.6، في رقم يعكس تأثير خطئه في لقطة هدف العمري.



الأرقام اختصرت المشهد؛ العمري أعلى سعودي بـ8.0، أراوخو نجم المباراة بـ8.1، أبو الشامات الأقل سعودياً بـ6.2، وموسليرا الأقل في اللقاء بـ5.6