حضر المنتخب السعودي أمام أوروغواي بصورة تجاوزت حدود النتيجة، وفرض اسمه في عناوين الصحافة العالمية بعد تقدمه بهدف عبدالإله العمري عند الدقيقة 41، في افتتاح مشواره ضمن المجموعة الثامنة من كأس العالم 2026.



الصحف البريطانية قرأت المباراة من زاوية الصمود السعودي تحت ضغط الحرارة واندفاع أوروغواي في الشوط الثاني، مع إبراز هدف العمري، وحضور محمد العويس في اللحظات التي احتاج فيها الأخضر إلى حارس يقظ يحمي التقدم.



في إسبانيا، ذهبت «إل باييس» إلى عنوان مباشر: أوروغواي تسقط أمام السعودية في بدايتها المونديالية، وهي قراءة حملت صدى النتيجة على منتخب لاتيني يملك تاريخاً كبيراً وأسماء بارزة.



أما الصحافة الأوروغويانية فتعاملت مع الهدف السعودي باعتباره ضربة مؤلمة جاءت من غفلة دفاعية، ووصفت الشوط الأول للسيليستي بالفقير، قبل أن يتحول الشوط الثاني إلى ضغط واسع بحثاً عن التعادل.



اللافت أن ما قاله دونيس قبل المباراة ظهر داخل الملعب؛ منتخب سعودي يدخل للمنافسة، يضرب من كرة ثابتة، ثم يتحمل ضغطاً ثقيلاً أمام فريق يقوده مارسيلو بيلسا.



هكذا خرجت قراءة العالم: السعودية تملك ذاكرة انتصار 2022، لكنها في 2026 تقدم نسخة أكثر هدوءاً، أقل صخباً، وأكثر قدرة على اصطياد التفاصيل.