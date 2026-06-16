سجلت المنتخبات العربية بداية متباينة في منافسات كأس العالم 2026، بعدما انتهت خمس مباريات عربية في الجولة الأولى بتحقيق أربعة تعادلات مقابل خسارة وحيدة حتى الآن.



وخرج المنتخب السعودي بنقطة ثمينة بعد تعادله 1-1 مع منتخب أوروغواي، في مواجهة شهدت أداءً دفاعياً مميزاً من «الأخضر» أمام أحد أبرز منتخبات أمريكا الجنوبية.



كما فرض المنتخب المصري التعادل 1-1 على منتخب بلجيكا، بعدما تقدم بهدف إمام عاشور قبل أن يدرك البلجيكيون التعادل في الشوط الثاني.



في المقابل، تلقى المنتخب التونسي خسارة قاسية أمام السويد بنتيجة 5-1.



وتعكس هذه النتائج بداية حذرة للمنتخبات العربية المشاركة في النسخة التاريخية من المونديال، التي تشهد حضوراً عربياً قياسياً بثمانية منتخبات هي: السعودية، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، الأردن، قطر.



وتتطلع الجماهير العربية إلى أن تنجح المنتخبات المتبقية في تحقيق أول انتصاراتها خلال الجولات القادمة، لتعزيز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية في أكبر نسخة بتاريخ المونديال.