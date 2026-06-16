منذ 32 عاماً، دوّى اسم فؤاد أنور في ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية، مسجلاً أول هدف سعودي في تاريخ كأس العالم بشباك هولندا عام 1994، ليفتح باب المجد للأخضر على الأراضي الأمريكية.



واليوم، وبعد أكثر من ثلاثة عقود، تعود أمريكا لتستقبل هدفاً سعودياً جديداً، هذه المرة عن طريق عبدالإله العمري الذي هزّ شباك الأوروغواي بهدف التقدم في الشوط الأول من مباراة المنتخبين في افتتاحية مبارياتهما بالمجموعة التي تضم إلى جانبهما منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر.



التاريخ لا يعيد نفسه حرفياً، لكنه يهمس لنا بأن الإرث يستمر، هدف فؤاد أنور كان البداية التي رسخت حضورنا عالمياً، وهدف عبدالإله العمري امتداد لذلك الحضور، وتأكيد أن الكرة السعودية قادرة على صناعة اللحظات الكبيرة في أي زمان ومكان.