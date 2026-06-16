حقق المنتخب السعودي مكسباً مزدوجاً خلال الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب أوروغواي، بعدما منح هدف التقدم الذي سجله عبدالإله العمري «الأخضر» أفضلية ميدانية، إلى جانب قفزة لافتة في التصنيف المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



قفزة فورية في التصنيف



ووفقاً للتصنيف المباشر لـ«فيفا»، أسهم هدف التقدم السعودي في رفع رصيد المنتخب السعودي بشكل لحظي، ليتقدم 12 مركزاً دفعة واحدة ويقتحم قائمة أفضل 50 منتخباً على مستوى العالم، في مؤشر يعكس أهمية نتيجة المواجهة وقيمة المنافس في حسابات التصنيف الدولي.



العمري يترجم الأفضلية



وجاء هدف المنتخب السعودي قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، بعدما تصدى الحارس الأوروغوياني موسليرا لرأسية محمد كنو إثر ركلة ركنية، لتجد الكرة عبدالإله العمري الذي تابعها داخل الشباك معلناً تقدم «الأخضر» بهدف دون رد.



تفوق بالأرقام



ولم يقتصر التفوق السعودي على النتيجة، إذ أظهرت الإحصاءات تقدماً واضحاً للأخضر في مؤشر الأهداف المتوقعة (xG)، الذي بلغ 0.91 مقابل 0.38 لمنتخب أوروغواي، ما يعكس الأفضلية الهجومية التي فرضها المنتخب الوطني خلال الشوط الأول واستحقاقه للتقدم حتى وقت إعداد هذا الخبر قبل انطلاق الشوط الثاني من المباراة.