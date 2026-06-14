وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» صدمة لمدافع منتخب قطر بوعلام خوخي بشأن هدفه القاتل في مرمى سويسرا أمس (السبت)، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

تعادل تاريخي لقطر

وافتتح بريل إيمبولو التسجيل لمنتخب سويسرا في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، لكن بوعلام ارتقى لكرة عرضية متقنة من الجهة اليسرى وحولها برأسه إلى الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+4)؛ ليمنح «العنابي» أول نقطة مونديالية في تاريخه.

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«فيفا» يصدم بوعلام

لكن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وجّه صدمة إلى بوعلام خوخي، بعدما سحب منه هدف التعادل واحتسبه هدفاً عكسياً على السويسري ميرو موهايم، ليُحرم مدافع قطر من تسجيل هدف تاريخي باسمه.

نقطة لكل منتخب

وتساوت منتخبات المجموعة الثانية في عدد النقاط بعد خوض الجولة الأولى من المونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إذ تعادل منتخب كندا مع البوسنة والهرسك بالنتيجة نفسها أيضاً.