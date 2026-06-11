افتتح لاعب نادي القادسية ومنتخب المكسيك المهاجم جوليان كينيونيس سجل أهداف كأس العالم 2026، بعدما أحرز أول أهداف البطولة في المباراة الافتتاحية أمام جنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا بالعاصمة مكسيكو سيتي، ليصبح أول مسجل في النسخة التاريخية الموسعة بمشاركة 48 منتخباً.



ودوّن كينيونيس اسمه بأحرف من ذهب في سجلات المونديال، بعدما منح منتخب بلاده أفضلية مبكرة في اللقاء الافتتاحي الذي أقيم وسط حضور جماهيري غفير، وشهد انطلاق البطولة التي تستضيفها لأول مرة 3 دول هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا.



وجاء الهدف تتويجاً للمستويات اللافتة التي قدمها مهاجم «بني قادس» خلال الموسم الماضي في الدوري السعودي، حيث دخل العرس العالمي وهو أحد أبرز الأوراق الهجومية في تشكيلة المدرب المكسيكي بعد موسم تهديفي استثنائي بقميص القادسية.



ويُعد هدف كينيونيس بداية تاريخية لنسخة 2026، حيث قصّ نجم الدوري السعودي شريط أهداف المونديال، ليصبح أول لاعب يسجل في البطولة التي انطلقت من ملعب أزتيكا الشهير، في لحظة ستظل راسخة في ذاكرة جماهير كرة القدم حول العالم.