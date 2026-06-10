حقق منتخب تعليم الطائف للبنات للفئة السنية 15 عاماً المركز الأول في الترتيب العام لبطولة النخبة لألعاب القوى 2026، التي أقيمت في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، بعد أن جمع 64 نقطة، متوجاً سلسلة من النتائج المتميزة التي حققتها لاعبات المنتخب.



وجاءت أبرز النتائج بتحقيق اللاعبة حور الزهراني الميدالية الذهبية في سباق 600 متر، فيما أحرزت اللاعبة مريم حسن محجب الميدالية الذهبية في سباق 120 متراً، إضافة إلى الميدالية الفضية في مسابقة الوثب الطويل، كما حققت اللاعبة فاطمة حسن محجب الميدالية الذهبية في سباق 60 متراً، ونالت الميدالية البرونزية في مسابقة الجلة، فيما توجت اللاعبة رهف جابر سلامي بالميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل.



من جانبه، هنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الطالبات الفائزات والجهازين الفني والإداري، مشيداً بما قدمنه من مستويات متميزة أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن ما تحقق يعكس الجهود المبذولة في دعم المواهب الرياضية وصقل قدراتها، ومتمنياً لهن المزيد من النجاحات والإنجازات في المنافسات القادمة.