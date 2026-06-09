أجرى لاعبو منتخب مصر الموجودون في مدينة سبوكين بالولايات المتحدة الأمريكية، استعداداً لخوض منافسات كأس العالم 2026، فحوصات الكشف عن المنشطات، بعدما زار وفد طبي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مقر إقامة البعثة، وأخذ عينات من عدد من اللاعبين الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي.

زيارة مفاجئة

ومن المتعارف عليه أن زيارات لجان مكافحة المنشطات للمنتخبات تتم دون ترتيب مسبق، من أجل سحب عينات من اللاعبين في أي وقت، سواء قبل البطولات أو خلال منافساتها.

مجموعة مصر

ويوجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 التي ستقام الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

قائمة مصر للمونديال

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالمنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد «دونغا» - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» - محمود حسن «تريزيغيه» - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح.

الهجوم: عمر مرموش - حمزة عبدالكريم.