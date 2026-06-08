لم يكن وصول طائرة المنتخب الإسباني إلى مطار بويبلا الدولي مجرد هبوط عادي. كانت الساعة تشير إلى 7:00 مساءً بتوقيت المكسيك، 3:00 فجراً في مدريد، لكن الزمن لم يكن يعني شيئاً لعشرات المشجعين الذين افترشوا الصبر على أرصفة المطار.



ثلاث ساعات طيران من تشاتانوغا لم تطفئ الحماس. فور أن انفتح باب الطائرة، دوت هتافات «¡Vamos España!» في الممرات. أطفال يحملون أعلاماً صُنعت قبل ساعات، وآباء يرفعون أبناءهم ليروا «أبطالهم» عن قرب. المشهد يتكرر مع كل منتخب كبير، لكن مع إسبانيا... الأمر مختلف دائماً.



من المدرج إلى الفندق



القصة لم تنتهِ عند المطار. في فندق إقامة البعثة، كان مئات الأنصار قد حوّلوا محيطه إلى مدرج مفتوح. جاؤوا قبل ساعات، بعضهم يحمل لافتة كتب عليها: «آخر مرة زرتمونا 1986... انتظرناكم 40 سنة»، وما إن ظهرت حافلة الفريق حتى انفجر المكان، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، يمدون أيديهم وأقلامهم وجوالاتهم لمصافحة اللاعبين والتقاط الصور.



بويبلا... ذاكرة لا تُنسى



هذه ليست الزيارة الأولى. في 22 يونيو 1986، لعب المنتخب الإسباني آخر مباراة له في هذه المدينة ضمن مونديال المكسيك. يومها كان كثير من الجمهور الواقف اليوم أطفالاً، أو لم يولدوا بعد. اليوم عادت إسبانيا، للمرة السابعة في تاريخها على الأراضي المكسيكية، لكن بويبلا تحتفظ بمكانة خاصة.



الاستعداد لمواجهة بيرو



ويختتم المنتخب الإسباني استعداداته بمواجهة نظيره البيروفي على أرضية ملعب «كواتيموك» في بويبلا، والذي يتسع لأكثر من 50 ألف متفرج، ويملك المنتخب الإسباني سجلاً مثالياً في مواجهاته السابقة أمام بيرو، حيث التقى المنتخبان في ثلاث مناسبات سابقة انتهت جميعها بفوز إسبانيا.