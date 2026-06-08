طمأن نجم منتخب الدنمارك ولاعب مانشستر يونايتد كريستيان إريكسن جماهير كرة القدم على حالته الصحية، بعد الوعكة المفاجئة التي تعرض لها خلال مواجهة ودية لمنتخب بلاده مع المنتخب الأوكراني، وأدت إلى إيقاف المباراة.

وأكد الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن إريكسن كان واعياً ويتلقى الرعاية اللازمة، مشيراً إلى أن حالته مستقرة في ظل الظروف التي تعرض لها، فيما تقرر إلغاء المباراة بعد الحادثة.

طبيب المنتخب: استعاد وعيه بسرعة

وقال طبيب المنتخب الدنماركي مورتن بوسين إن إريكسن استعاد وعيه سريعاً بعد تعرضه للإغماء، مؤكداً أن الأجهزة الطبية المزروعة لديه تعمل بالشكل المطلوب.

وأوضح: «فقد وعيه لفترة وجيزة، لكنه استعاد وعيه سريعاً، وتمكنا من التواصل معه مباشرة»، مضيفاً أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية في المستشفى لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الحادثة.

وأشار الطبيب إلى أن إريكسن طلب منه نقل رسالة طمأنة إلى زملائه، مؤكداً أنه يشعر بتحسن وأن حالته جيدة.

دعم واسع من الأندية

وتوالت رسائل الدعم للاعب الدنماركي من الأندية الأوروبية، إذ أصدر ناديه السابق توتنهام بياناً قال فيه: «أفكارنا مع كريستيان إريكسن وعائلته، ونتمنى له الشفاء العاجل والكامل».

كما أعرب مانشستر يونايتد عن ارتياحه للتحديثات الإيجابية بشأن حالة لاعبه، مؤكداً وقوف النادي إلى جانب إريكسن وعائلته، ومتمنياً له سرعة التعافي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت.

ترقب نتائج الفحوصات

ومن المنتظر أن يخضع إريكسن لسلسلة من الفحوصات الطبية الإضافية خلال الساعات القادمة، فيما تتابع الجماهير ووسط كرة القدم العالمية مستجدات حالته الصحية بعد الاطمئنان الأولي