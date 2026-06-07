أُصيب تسعة أشخاص بجروح إثر حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مقر إقامة منتخب إنجلترا خلال مشاركته في كأس العالم 2026، في ولاية ميزوري الأمريكية، بحسب ما أوردته صحيفة The Athletic.



وذكرت التقارير الأولية أن الحادث وقع في منطقة قريبة من المعسكر الذي يتخذه المنتخب الإنجليزي مقراً له خلال البطولة، ما استدعى تدخلاً سريعاً من قوات الشرطة وخدمات الطوارئ التي فرضت طوقاً أمنياً في محيط الموقع.



ولم تؤكد السلطات حتى الآن طبيعة الإصابات أو الدوافع وراء الحادث، كما لم تُعلن وجود أي صلة مباشرة بين إطلاق النار ومنتخب إنجلترا أو أفراد بعثته.



وأثار الحادث حالة من القلق في ظل توافد آلاف المشجعين إلى الولايات المتحدة لمتابعة منافسات كأس العالم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها.



ومن المنتظر أن تصدر السلطات المحلية مزيداً من التفاصيل خلال الساعات القادمة، وسط متابعة إعلامية واسعة للحادث الذي وقع بالقرب من أحد معسكرات المنتخبات المشاركة في البطولة.