أعرب مدرب منتخب مصر حسام حسن عن رضاه عن أداء لاعبيه في المباراة الودية أمام البرازيل، رغم الخسارة 2-1، الليلة الماضية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

مكاسب ودية البرازيل

وأكد حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن منتخب مصر واجه منتخباً قوياً ومميزاً مثل البرازيل، الذي كان يبحث عن الفوز، موضحاً أن الهدف من مواجهة منتخبات كبيرة هو الإعداد القوي قبل كأس العالم، وهو ما تحقق بالفعل.

وأضاف حسام حسن أن المهاجم مصطفى (زيكو) يُعد من مكاسب المباراة الودية، إضافة إلى ظهور مصطفى شوبير بمستوى مميز، مع العمل على إكساب حمزة عبد الكريم خبرة وقوة المباريات، مشيراً إلى أنه يسعى لتكوين فريق لمستقبل الكرة المصرية.

حالة صلاح

وعن حالة قائد المنتخب المصري، الذي شارك بديلاً أمام البرازيل، أجاب: «محمد صلاح خضع لبرنامج تأهيلي مع ليفربول ثم منتخب مصر، وهو جاهز لخوض المباريات».

واختتم تصريحاته معبراً عن سعادته بالتجارب الأخيرة للمنتخب أمام السعودية وروسيا وإسبانيا، وكذلك بتصريحات مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي عن منتخب مصر.

مجموعة مصر

ويقع المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

موعد كأس العالم

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.