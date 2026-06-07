لتعويض ليفاندوفسكي.. برشلونة يوجه أنظاره نحو نونيز

دخل مهاجم الهلال داروين نونيز قائمة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني، لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم القادم 2026-2027.

بديل ليفاندوفسكي

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة يستهدف تعويض رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. ويُعد مهاجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز المرشح الأبرز لخلافته، لكن نظراً إلى تمسك أتلتيكو بلاعبه، برزت عدة بدائل على القائمة المختصرة لبرشلونة، من بينها داروين نونيز.

وأضافت أن نونيز يمر بفترة صعبة في الهلال بسبب تهميش دوره من قبل المدرب سيموني إنزاغي، بعد انضمام المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى «الزعيم» في الميركاتو الشتوي، وقد ترددت أنباء عن توصل النادي واللاعب إلى اتفاق مبدئي لإنهاء العقد بالتراضي، ما سيجعله خياراً «منخفض التكلفة» أمام برشلونة حال رحيله مجاناً.

وتابع التقرير الإسباني أن نونيز يرغب في العودة إلى ليفربول، كما يرغب تشيلسي في ضمه، إضافة إلى اهتمام نيوكاسل، الذي يبحث عن مهاجم للموسم القادم.

مدة العقد والقيمة السوقية

ويرتبط نونيز بعقد مع نادي الهلال حتى 30 يونيو 2028، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ20 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

وشارك المهاجم الأوروغوياني في 24 مباراة بقميص الهلال في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 9 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.