توج لاعب برشلونة الإسباني لامين يامال بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025-2026، تقديراً للمستويات المميزة التي قدمها مع فريقه ومساهمته الكبيرة في التتويج بلقب المسابقة.



وأعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم (الجمعة)، فوز يامال بالجائزة عبر منصاتها الرسمية، بعد موسم استثنائي، يعد الأفضل في مسيرته الكروية حتى الآن، وتألق خلاله على المستويين الفردي والجماعي.



ونال اللاعب الإسباني البالغ من العمر 18 عاماً الجائزة التي تقدمها رابطة الدوري الإسباني، بعدما كان أحد أبرز نجوم الموسم وأسهم بشكل مباشر في نجاح برشلونة في الاحتفاظ باللقب.



وسجل يامال 16 هدفاً وصنع 12 هدفاً آخر، مؤكداً قيمته الكبيرة في المباريات الحاسمة ودوره المؤثر.



يشار إلى أن برشلونة أنهى الموسم في صدارة جدول الترتيب برصيد 94 نقطة، ليؤكد تفوقه المحلي ويواصل نتائجه القوية بقيادة مجموعة من المواهب الشابة يتقدمها لامين يامال.